ضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات بمحافظة أربيل

2022/05/13 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة

أربيل، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 30

كيلوغراما من المخدرات عند نقطة تفتيش

"هيران" في محاولة لإدخالها إلى مدينة

أربيل داخل سيارة وبطريقة خفية.

وذكرت المديرية في بيا

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