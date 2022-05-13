توجه نحو المباني الذكية وإحصائية بالمجمعات السكنية والمستشفيات المنفذة

2022/05/13 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، عن توجه نحو تنفيذ مشروع المباني الذكية، فيما طرحت حلولاً جذرية لمشاكل السكن في البلاد.وقال مدير عام دائرة الإعمار في الوزارة حسن مدب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوزارة تقدم المشورة الهندسية لمجمع بسماية السكني بالإضافة الى العديد من المجمعات في بغداد والمحافظات”، مبيناً أن […]

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