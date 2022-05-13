شيرين أبو عاقلة ومأساة الفلسطينين

2022/05/13 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل الصحفية الفلسطينية-الأميركية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية برصاصة إسرائيلية بحسب قناة الجزيرة، يعيد مأساة القضية الفلسطينية إلى صلب الصراع العربي-الإسرائيلي ويفضح هشاشة الواقع على الأرض ووهم الاستقرار.

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