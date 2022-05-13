كيف تختار الإمارات رئيسها وما هي صلاحياته؟

2022/05/13 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الموافق 13 مايو/أيار، ينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب رئيس جديد، فكيف تختار الدولة الاتحادية رئيسها وما هي صلاحياته؟

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