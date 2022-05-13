هل أنت مصاب بالربو؟ إليك 5 مؤشرات تشي بتحسن صحتك

2022/05/13 | 16:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بعض المؤشرات التي تشي بتحسن صحتك، عند إلمامك بالعلامات التحذيرية التي تسبق نوبة الربو، والابتعاد عن المهيجات المسببة لها، واتباع نصائح الطبيب..ما أبرز هذه المؤشرات؟

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