2022/05/13 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات أمام الشركة العامة للنقل في البصرة للمطالبة بإنجاز ميناء الفاو الكبير (فيديو)

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