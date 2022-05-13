وجبة غداء تتسبب بتسمم 70 مواطناً غرب الموصل

2022/05/13 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بان وجبة غداء تتسببت بتسمم 70 مواطناً غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ناحية ربيعة غرب الموصل شهدت تسجيل 70 حالة تسمم بين المواطنين".

وأضاف أن "التسمم بسبب وجبة غداء".

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