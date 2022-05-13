العراق يعلن موقفه الوبائي

2022/05/13 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، موقف الإصابات بوباء كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة خاليا من أي حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق سجل خلال 24 ساعة الماضية 126 أصابة بوباء كورونا من دون أي حالة وفاة".

وأضافت ان "حالات الشفاء بلغت 128 حالة شفاء في عموم البلاد فيما بلغت عدد متلقي اللقاح 13585 متلقي".

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