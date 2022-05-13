افغانستان.. انفجار داخل مسجد شيعي في كابل

2022/05/13 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة التابعة لحركة "طالبان"

الحاكمة في أفغانستان وقوع انفجار

اليوم أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد

للشيعة في العاصمة كابل.

وصرح المتحدث باسم شرطة كابل، خالد

زدران، وفقا لوكالة "آماج نيوز"، بأن

ال

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