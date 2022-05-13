امريكا تعلن تخصيص 140 مليون دولار لدعم الأعمال التجارية في العراق

2022/05/13 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سفارة الولايات المتحدة في

بغداد، اليوم الجمعة، أن بلادها خصصت

قرابة 140 مليون دولار لدعم التجارة في

القطاع الخاص بالعراق.

وذكرت السفارة في منشور على مواقع

التواصل الاجتماعي اليوم، أن الولايات

ا

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