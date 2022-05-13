اكثر من المعدل الطبيعي.. توقعات بتموز لاهب في العراق

2022/05/13 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة

أعلى من المعدل في شهر تموز في العراق

الإ أنه في الوقت ذاته قال ان هذا لا

يعني سيطرة كتلة حرارية رطبة في البلاد.

وقال عطية في تد

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