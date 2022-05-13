2022/05/13 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – كركوكأعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد أبرز عناصر داعش الإرهابي.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هيئة التحقيقات والامن الوقائي التابعة للمديرية في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على احد ابرز اعضاء تنظيم داعش الارهابي".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي ينتمي الى ما يسمى (ولاية كركوك) قاطع / فرقة القادسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بإرهابي بارز ينتمي إلى 'ولاية كركوك' - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بإرهابي بارز ينتمي إلى 'ولاية كركوك' - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).