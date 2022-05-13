الحشد يطيح بأحد أبرز عناصر داعش الإرهابي في كركوك

2022/05/13 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بأحد أبرز عناصر داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "هيئة التحقيقات والامن الوقائي التابعة للمديرية في بغداد تمكنت من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على احد ابرز اعضاء تنظيم داعش الارهابي".

وبينت أن "ذلك بعد استحصال الموافقات القضائية المطلوبة".

وأكدت أن "الارهابي ينتمي الى ما يسمى (ولاية كركوك) قاطع / فرقة القادسية".

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