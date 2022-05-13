خشان يتوعد الحلبوسي: انتهاكاتك السافرة سنضع لها النهاية

2022/05/13 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم

الجمعة، أن انتهاكات رئيس المجلس محمد

الحلبوسي سنضع نهاية لها.

وقال خشان في تدوينة، إن "ثانية واحدة

تكفي الضوء ليقطع مسافة ٣٠٠,٠٠٠ كم، فلا

تستهينوا بما يمكن أن يتحق

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