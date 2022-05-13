الإطاحة بإرهابي بارز ينتمي إلى تنظيم داعش

2022/05/13 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط

في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة،

الإطاحة بأحد أبرز عناصر داعش الإرهابي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "هيئة التحقيقات والامن

الوقائي التا

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