خمس نصائح لتخفيض مستوى السكر في الدم

2022/05/13 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة ألكسندرا ليسينكوفا،

أخصائية التغذية الروسية، أنه لتخفيض

مستوى السكر في الدم، يجب اتباع خمس

قواعد.

ووفقا لها، إذا كان مستوى السكر مرتفعا

بعض الشيء، فيمكن خفضه من دون أدوية

باتباع بعض ال

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