القبض على متهمين اثنين بعد ساعات على ارتكابهما جريمة قتل في ميسان

2022/05/13 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بعد ساعات على ارتكابهما جريمة قتل في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قائد شرطة المحافظة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن على يد أشخاص يستقلون دراجة نارية، في حي القاهرة بمدينة العمارة، جراء خلاف سابق حول قطعة أرض زراعية".وأضافت، أنه "تم توجيه بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية ضمن قاطع حطين، من القاء القبض على متّهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف بعد أخذ الموافقات القضائية".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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