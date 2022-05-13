وفاة جندي إسرائيلي أصيب خلال عملية اقتحام قرب جنين

2022/05/13 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وفاة جندي إسرائيلي بعد إصابته بجروح، الجمعة، خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية قرب جنين بشمال الضفة الغربية.

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