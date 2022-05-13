2022/05/13 | 17:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gg0OpmxnCqk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتاة بعد عودتها من المدرسة تصاب بالشلل فجأة وتصبح مقعده لا حول ولا قوة وبسبب شللها والدها ينجلط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فتاة بعد عودتها من المدرسة تصاب بالشلل فجأة وتصبح مقعده لا حول ولا قوة وبسبب شللها والدها ينجلط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).