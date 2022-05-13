وفد من وزارة الدفاع يتفقد 3 قواطع امنية بديالى ويصدر قرارات هامة

2022/05/13 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بزيارة وفد رفيع من وزارة الدفاع لتفقد 3 قواطع امنية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وفدا رفيعا من وزارة الدفاع برئاسة قائد القوات البرية بالإضافة الى ضباط برتبة عالية وصل الى ديالى وتفقد ثلاثة قواطع مهمة بشكل ميداني خاصة ضمن مناطق شمال وشمال شرق المحافظة".

واضاف المصدر، ان "الوفد ناقش ملفات هامة من بينها مراحل اعادة الانتشار في بعض القواطع وسبل مكافحة خلايا داعش النائمة وسد الفراغات وتامين اكبر للحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ضمن نقاط الحاوي وبقية المناطق وتفعيل الجهد الاستخباري".

واشار المصدر الى انه "تم اتخاذ قرارات هامة حيال الملفات بعد لقاءات مهمة مع قادة وضباط الفرقة الاولى للجيش العراقي التي تنتشر اربعة من الويتها في ديالى".

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