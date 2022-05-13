كلوب يعلن موقف فابينيو من نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/05/13 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن موقف لاعبه البرازيلي، فابينيو، من التواجد في نهائي دوري أبطال بين ريال مدريد وليفربول.

وغادر فابينيو مباراة ليفربول وأستون فيلا، التي أقيمت مساء الثلاثاء، بعد إصابته على مستوى العضلات التي حرمته من استكمال اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تشيلسي مساء السبت، 14 مايو، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، تحدث الألماني عن امكانية لحاق فابينيو بنهائي الشامبيونزليج.

وقال كلوب في المؤتمر: “فابينيو سيتعافى قبل المباراة، وبالتأكيد سيكون متاح لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد”.

وكان كلوب قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن فابينيو لن يتواجد في مباراة فريقه ضد تشيلسي في نهائي كاس الاتحاد بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، الموافق 28 مايو الجاري، على ستاد دو فرانس بمدينة باريس.

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