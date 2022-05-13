كربلاء تصدر توجيهاً يخص محصول الحنطة في المحافظة

2022/05/13 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، توجيهاً بشأن محصول الحنطة في المحافظة.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه عبر كتاب رسمي القوات الأمنية بمنع خروج محصول الحنطة من المحافظة وإلقاء القبض على العجلات التي تحمل مادة الحنطة بغية اخراجها وتهريبها من المحافظة".واضاف ،البيان أن" المحافظ حذر أيضاً كل من يقوم بعملية تهريب الحنطة واخراجها خارج المحافظة وأنه سيكون ضمن متابعة القوات الأمنية وسيحال إلى القضاء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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