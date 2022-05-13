2022/05/13 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت مارغريتا كريوكينا للحصول على المياه من بئر متجاهلة صوت القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية لتقف في طابور من المدنيين حاملة عبوتين لتروي ظمأ عائلتها، لكن صوت صفير مدو لفت انتباهها لتصرخ منادية لمن حولها بالاحتماء، بعد لحظات افترشت الدماء الأرض وملأ الصراخ الموقع.

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