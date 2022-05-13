ينتخب رئيس الإمارات.. ما هو المجلس الأعلى للاتحاد وما هي صلاحياته؟

2022/05/13 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، يُدعى المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لانتخاب خلف له من بين أعضائه، فما هو المجلس الأعلى للاتحاد ومن هم أعضائه وما صلاحياته؟

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