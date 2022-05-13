المجموعة ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل السلاح علنا

2022/05/13 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت قيادة شرطة بغداد المواطنين للابلاغ عن عدد من الاشخاص ظهروا مؤخرا بمقطع مصور وهم يحملون السلاح بشكل علني.

وأشارت قيادة الشرطة الى انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اشخاصا يحملون السلاح بصورة علنية ويتزعمهم شخص يدعى ابو أسد مؤكدة ان هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب داعية المواطنين الى الادلاء بأية معلومات عن هؤلاء الاشخاص.

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