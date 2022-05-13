شاهد بالفيديو.. ظاهرة التسول في المجتمع العراقي

2022/05/13 | 18:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U_sdGio5IH0

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