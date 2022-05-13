2022/05/13 | 18:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3nf-55KOQS4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المهندسة براء البياتي صاحبة دار نشر في برنامج من هنا وهناك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المهندسة براء البياتي صاحبة دار نشر في برنامج من هنا وهناك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).