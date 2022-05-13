اعتقال متهمين اثنين بعد ساعات على ارتكابهما جريمة قتل في ميسان

2022/05/13 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بعد ساعات على ارتكابهما جريمة قتل في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “قائد شرطة المحافظة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن على يد أشخاص يستقلون دراجة نارية، في حي القاهرة بمدينة العمارة، جراء خلاف سابق حول قطعة […]

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