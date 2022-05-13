وفاة وإصابة 9 من طلبة الكلية العسكرية في بغداد

2022/05/13 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوفاة وإصابة 9 أشخاص من طلبة الكلية العسكرية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع ضمن الطريق الدولي الجنوبي، بغداد تجاه بابل، بعجلة نوع شوفرليت تقل 9 طلبة من الكلية العسكرية / الدورة 85".وأضاف، أن "الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 5 آخرين".

وباتت الحوادث المروية ظاهرة تستدعي الوقوف عندها من قبل الجهات ذات العلاقة كونها تهدد حياة المواطنين بشكل كبير.



وبحسب اخر احصائية اعلنتها مفوضية حقوق الانسان في العراق فإن حوادث السير والمرور حصدت خلال عام 2020 أرواح أكثر من 1500 شخص.

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