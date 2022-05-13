أردوغان: سنواصل عملياتنا العسكرية في العراق وسوريا

2022/05/13 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده ستواصل العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا.

وقال اردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من العقوبات في سوريا مضيفا ان الولايات المتحدة ترتكب خطأ بفصلها بين تلك الجهتين لأنهما يشبهان بعضهما على حد تعبيره.وكانت الادارة الاميركية قد أعفت شركاتها في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت سيطرة حزب العمال ووحدات حماية الشعب في سوريا قائلة انها تقع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

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