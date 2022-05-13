سقوط نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد الاعتداء من قوات الاحتلال على المشيعين (فيديو)

2022/05/13 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على مقطع مصور للحظة سقوط نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد الاعتداء من قوات الاحتلال على المشيعين.

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