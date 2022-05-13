الإقالة في حكومة تصريف الاعمال

2022/05/13 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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ان مهام حكومة تصريف (المستقيلة)

الاعمال وهي الصفة التي اتصفت بها

استنادا الى المادة (64-ثانيا) من الدستور

العراقي لعام 2005، والي اشارت الى طرق حل

مجلس النواب وفي ثانيا من تل

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