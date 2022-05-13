الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد في الحرمين

2022/05/13 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل، بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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