اجراءات امنية مشددة في منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن

2022/05/13 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، عن زيادة عدد اجهزة السونار في منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن لدواع امنية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” هيئة المنافذ الحدودية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية والقوات الامنية باشرت بنصب اجهزة سونار اضافية في منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن غربي […]

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