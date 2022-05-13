دراسة في قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

2022/05/13 | 19:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د بلال الخليفة

المحور الاول: مقدمة

ان موضوع التطبيع مع كيان معادي لنا

وبجميع الطرق ومغتصب لأرض فلسطين ومحتل

لقبلة المسلمين الأولى، مرفوض بحسب

الدين والإنسانية والوطنية وحقوق الناس

المهجرة والمع

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