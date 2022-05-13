المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء العاشر

2022/05/13 | 19:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

القرآن العظيم واتفاقيات الأمم المتحدة

في البداية يجب الاشارة الى ان الموضوع

هنا ليس للمقارنة ما بين التشريع

الاسلامي وبين ما تطرحة المواثيق

والمعاهدات الاممية ومنها اتفاقية

)

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