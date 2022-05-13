قيمة الرأي العام العراقي.. (أسئلة شجاعة)

2022/05/13 | 19:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نعمه العبادي

مثل إتساع الفضاء العام للمشاركة في

نقاش ومداولة وتقرير القضايا العامة،

أهم متغير في مسيرة الحياة السياسية، إذ

اصبح (حجم وقيود وفضاء وأهمية) مشاركة

الجمهور العام في الشؤون السياسية،

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