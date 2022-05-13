دراسة: السكر أسوأ من الملح في رفع ضغط الدم

2022/05/13 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكدت دراسة طبية أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الملح هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن بعض أنواع السكر يمكن أن تكون أسوأ من الملح في هذا الأمر.وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية إن" ارتفاع ضغط الدم يوصف بأنه قاتل صامت ”لأنه يتسلل إلى الأفراد بتكتم“، محذرة من أن تركه دون علاج يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية".وتابعت أن" ”تاريخياً، تم تصوير الملح باعتباره الجاني الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه يحفز احتباس الماء مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم حتى تتمكن الكلى من التخلص من الملح والماء الزائدين لكن البعض يعتقد أن هذا العنصر الغذائي له تأثير دائم".ونوهت إلى أن” التشجيع على نطاق واسع للحد من تناول الملح، على أساس أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الوفاة اللاحق إلا أن هناك أنواعاً معينة من السكر المضاف قد تكون ضارة بالقدر نفسه لضغط الدم أو ربما أكثر“.ونبٌهت الدراسة إلى أن".السكر المضاف في بعض المنتجات يمكن أن يكون ”أكثر أهمية من الملح في رفع ضغط الدم، خاصة في شكل معالج مثل شراب الذرة بالفركتوز“.ولفتت الدراسة إلى أن" مشروباً غازياً واحداً بسعة 24 أونصفة يمكن أن يسبب ارتفاع متوسط الضغط الانقباضي بمقدار 15 نقطة و9 في الضغط الانبساطي".

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