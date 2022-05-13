بريطانيا.. مترجم سوري

2022/05/13 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن مترجما سوريا عمل مع الحكومة البريطانية ومنظمة "الخوذ البيضاء" حاول الانتحار مؤخرا، بعد انتظار قرابة عامين لاتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص به.

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