2022/05/13 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثمان الشيخ خليفة بن زايد يوارى الثرى في مقبرة البطين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثمان الشيخ خليفة بن زايد يوارى الثرى في مقبرة البطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).