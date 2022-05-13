اردوغان يعرب عن معارضته انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناو

2022/05/13 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ليس لديها رأي إيجابي بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، واتهم اردوغان الدول الاسكندنافية بإيواء مسلحين أكراد محظورين.

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