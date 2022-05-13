وزير الدفاع السويدي: الانضمام إلى الناتو سيزيد من التوتر على الحدود الفنلندية

2022/05/13 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إن الانضمام إلى حلف الناتو سيزيد من التوتر على الحدود الفنلندية، وذلك بعد نشر تقرير أمني قبل القرار الذي طال انتظاره بشأن طلب الدولة الانضمام إلى الناتو.

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