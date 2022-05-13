تحذير إلى سكان النجف من انقطاع المياه

2022/05/13 | 20:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت مديرية ماء النجف الاشرف، اليوم

الجمعة، إلى ضعف أو انقطاع الماء في بعض

مناطق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "خللاً مفاجئاً أصاب الطاقة

الكهربائية المغذية لمشروع ماء

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