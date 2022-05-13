مجلس قيادة العشائر !!

2022/05/13 | 20:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا أفهم كيف لنائب يصر على أن يصور للناس

أن البلاد تنتظر أن يشكل مجلس أعلى

للقبائل والعشائر مهمته القضاء على

العادات والتقاليد السيئة..



بينما الناس

لا تشكو من انحلال أخلاقي، وإنما تعاني

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