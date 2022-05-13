2022/05/13 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة:لا وفيات بكورونا وسط تأرجّح الإصابات بغداد – ياسينياس: اكدت وزارة امس،عدم رصد وفيات جديدة بفايروس كورونا فيبغداد والمحافظات،وسط تأرجح مستوى الاصابات واستقرار بحالات الشفاء.واوضح الموقف الوبائياليومي،الذياطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التياجرتها الوزارة لعينات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من اربعة الاف،حيث تم رصد126اصابة بكورونا فيعموم المحافظات)،واضاف ان (الشفاء بلغ128حالة،دون تسجيل […]

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