2022/05/13 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: عاصفة ترابيةبدءاًمن الاثنين بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزاليالتابعة لوزارة النقل،تأثر الطقس بعواصف ترابية وانخفاض فيدرجات الحرارة بدءا منيوم الاثنين المقبل.وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم السبت فيالمنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا معغبار خفيفيتحول الىغائم ليلا،اما طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا ويتحول الىغائم جزئيا،ودرجات الحرارة […]

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