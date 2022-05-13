2022/05/13 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تقطع أسلاك الكهرباء بثلاثية فيالممتاز بغداد- ساريتحسين حقق فريق القوة الجوية بكرة القدم امس،الفوز على فريق الكهرباء بثلاثة اهداف مقابل هدفينفيالمباراة التيجرت على ملعب التاجي،وذلك ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين من الدوريالممتاز.ولحساب ذات الجولة،حقق فريق نوروز الفوز على فريق امانة بغداد بهدفين من دون ردفيالمباراة التياحتضنها ملعب الجامعة .وسجل اهداف اللقاء من […]

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