2022/05/13 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنسيقي يجدّد التمسّك برؤيته فيتشكيل الحكومة بغداد – الزمان جدد الاطار التنسيقي،تمسكة بالثوابت والمبادئ التيانطلقت منها رؤيته فيتشكيل الحكومة الجديدة،فيما نفى انخراط اطرافا منه فيالتحالف الثلاثي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ( تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعيوالمنصات الاعلامية شائعات عن ذهاب جزء من الاطار مع التحالف الثلاثيلتشكيل الحكومة،وانطلاقا من هذا،نؤكد ان المعلومات المتداولة لا صحة […]

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