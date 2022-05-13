بدء تصاعد الغبار في سماء بغداد وعدة محافظات

2022/05/13 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعشهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات، تصاعداً للغبار.وقال مراسلو وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الغبار بدأ يتصاعد في سماء العاصمة بغداد وعدة محافظات.وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، في وقت سابق من اليوم، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة الاثنين المقبل.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد لهذا اليوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى صحوا يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم امس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط احيانا الى (30-40)كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000 م، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا إلى غائم جزئي وغبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم امس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم امس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط احيانا الى (30-40) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000 م".وأضاف، أن "طقس يوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع غبار خفيف يتحول الى غائم جزئي ليلا، والمنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحوا ويتحول الى غائم جزئي ليلاً، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف يتحول الى غائم جزئي ليلا، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد". وأشار إلى أن "يوم الاحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى والشمالية غائماً جزئياً، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم مناطق البلاد".وأوضح، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الاثنين، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى مغبراً مع بعض الغيوم وحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون مغبراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم يتحول بعد الظهر الى مغبر وحدوث عواصف ترابية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً ومغبراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء تصاعد الغبار في سماء بغداد وعدة محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء تصاعد الغبار في سماء بغداد وعدة محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).