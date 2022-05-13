العقوبات البريطانية تطال

2022/05/13 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية أنها فرضت عقوبات على أليانا كاباييفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة، بسبب "علاقتها المقربة" من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من ضمن حملة الضغط التي تشنها دول الغرب للضغط على موسكو من خلال استهداف المقربين إليه بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا.

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